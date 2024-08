Leichtathletik am Vormittag Deutsche scheiden aus – Drama um Superstar

Potye hatte sich in diesem Jahr am Knie operieren lassen, sprang im Juli in Heilbronn aber 2,29 Meter. Wegen einer Verstauchung am Sprungfuß hatte der 29-Jährige zuletzt Probleme, die ihm auch im Stade de France zu schaffen machten. „Ich habe schon bewiesen, dass ein Gladiator in mir schlummert, aber der ließ mich heute nicht hochfahren, weil es einfach dann nicht möglich war, zu springen“, sagte Potye der Deutschen Presse-Agentur.