Adrenalin hilft Volleyballer Brehme trotzt Gesichtslähmung

Auf dem Feld bei den Olympischen Spielen kann Volleyballer Anton Brehme seine gesundheitlichen Probleme vergessen. „Im Spiel ist es eigentlich ganz gut, weil du immer unter Adrenalin bist. Und ich will sowieso jeden Punkt tot machen, dann denke ich nicht so viel drüber nach im Spiel“, sagte der 24 Jahre alte Mittelblocker nach dem Viertelfinal-Einzug der deutschen Mannschaft in Paris. Am Montag (17 Uhr) geht es in der Arena im Pariser Süden vor einer großen Kulisse gegen den Olympiasieger und Gastgeber Frankreich.