DJ im Zug, Gruppenfoto vor dem Dom Deutsches Olympia-Team in Köln empfangen

Am Gare du Nord in Paris hatten die Athletinnen und Athleten am Morgen mit kleinen Augen den Zug bestiegen, viele von ihnen schliefen dann in ihrem Abteil, entspannten mit Kopfhörern auf den Ohren oder Schlafmasken auf den Augen. Es lagen aufreibende zweieinhalb Wochen hinter ihnen, und auch die vergangenen 24 Stunden hatten es ja in sich gehabt.