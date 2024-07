Erster Olympia-Dämpfer Handballer verlieren gegen Kroatien

Dass sich der von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson betreute Rivale zunächst nicht entscheidend absetzen konnte, lag an der eigenen Abschlussschwäche sowie an Keeper Andreas Wolff. Wie schon gegen Schweden und Japan war der 33-Jährige der wichtige Rückhalt, den Deutschland brauchte. Der Schlussmann vom THW Kiel präsentierte sich im Gegensatz zu seinen Vordermännern in guter Form. „Wir müssen mehr unseren Kopf einschalten“, forderte Gislason lautstark und sichtlich angefressen.