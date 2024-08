Gruppensieg eingetütet Handballer reisen selbstbewusst nach Lille

Am Montag zieht das deutsche Olympia-Aufgebot weiter nach Lille. Dort warten bereits die DHB-Frauen, die am Dienstag die Sensation gegen Frankreich schaffen wollen. Auch den Männern droht ein Spiel gegen den bislang enttäuschenden Gastgeber, der im Anschluss an das deutsche Spiel im direkten Duell mit Ungarn um das letzte Viertelfinalticket in der Gruppe B kämpft. Die K.o.-Spiele werden in der Fußballstätte des OSC Lille vor bis zu 27.000 Zuschauern ausgetragen.