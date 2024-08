„Ein Wunder“ 18-Jährige sichert Tischtennis-Halbfinale

Denn Kaufmann rückte erst einige Wochen vor den Spielen durch den Ausfall von Deutschlands Topspielerin Ying Han in den Kader. Und dann zog sich auch noch Nina Mittelham, die in der Weltrangliste Deutschlands bestplatzierte Spielerin ist, in Paris bei ihrem Zweitrunden-Aus im Einzel eine Bandscheibenverletzung zu und musste durch Yuan Wan ersetzt werden.