„War ein Fehler“ ZDF erklärt Abbruch der 3x3-Übertragung bei Olympia

Der öffentlich-rechtliche Sender hatte am Montag knapp 25 Sekunden vor dem Ende des spannenden Spiels im linearen Programm zunächst in die Werbung geschaltet, ehe die „heute“-Nachrichten begannen. Das hatte teils scharfe Zuschauerkritik in den sozialen Netzwerken ausgelöst. Eine Reihe von Zuschauern ärgerte sich, nicht mehr rechtzeitig in einen Livestream gekommen zu sein, um das Ende der Partie zu sehen.