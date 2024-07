Anlauf auf 2040 Warum sollte sich das IOC Olympia in Deutschland antun?

Nach der verpatzten Pointe zum Start redet der IOC-Präsident an diesem Abend in Aachen über die anstehenden Spiele. Über deren Strahlkraft, über inklusive Spiele, nachhaltige Spiele. Er sagt: „Die Leute haben es satt. Sie haben die Schnauze voll von Krieg und Aggression. Von Hatespeech und Fake News. All das, was täglich an schlechten Nachrichten auf sie einprasselt.“