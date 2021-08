20 Kilometer Gehen : Starker Linke geht bei Olympia knapp an Medaille vorbei

Starker Linke geht bei Olympia knapp an Medaille vorbei

Sapporo Der deutsche Geher Christopher Linke hat in Sapporo eine ansprechende Leistung gezeigt und über 20 Kilometer gehen einen starken fünften Platz geholt.

Christopher Linke hat bei den Olympischen Spielen von Tokio die erste Medaille eines deutschen Gehers seit 29 Jahren knapp verpasst. Der 32-Jährige holte in Sapporo über 20 km nach einer ganz starken zweiten Rennhälfte wie schon vor fünf Jahren in Rio den fünften Platz.

Gold sicherte sich in der Stadt der Olympischen Winterspiele von 1972 bei drückender Hitze überraschend der Italiener Massimo Stano in 1:21:05 Stunden vor dem Japaner Koki Ikeda (1:21:14). Weltmeister Toshikazu Yamanishi, ebenfalls aus Japan , holte Bronze (1:21:28).

Dem Potsdamer Linke (1:21:50) fehlten letztlich 22 Sekunden, um das erste Edelmetall seit dem dritten Platz des heutigen Bundestrainers Ronald Weigel 1992 in Barcelona über 50 km zu gewinnen. Dennoch ging der WM-Vierte jubelnd über die Ziellinie.

Vor einigen Tausend Zuschauern, die aufgrund der lockereren Corona-Bestimmungen auf der nördlichen Hauptinsel Hokkaido den Wettbewerb an der Strecke verfolgten, ging Linke angesichts der Hitze das Rennen geplant defensiv an.

Die Wettbewerbe der Geher und Marathonläufer waren nach Protesten frühzeitig ins üblicherweise mildere Sapporo verlegt worden. Die Maßnahme brachte aber nur wenig Erleichterung. Während das Thermometer in der Hauptstadt am Donnerstag bis zu 36 Grad zeigte, waren es in Sapporo 33 - bei erheblicher Luftfeuchtigkeit.