Przybylko raus – Jasinski weiter : So schlugen sich die Leichtathleten am ersten Tag in Tokio

So schlugen sich die Leichtathleten am ersten Tag in Tokio

Tokio Die deutschen Leichtathleten sind ordentlich, aber nicht überzeugend in die olympischen Medaillenwettbewerbe gestartet. Im Diskuswurf hat der Rio-Dritte Daniel Jasinski mit Ach und Krach das Finale erreicht. Gleich erwischt hat es Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko.

Für das deutsche Leichtathletik-Team haben die Olympischen Spiele mit Licht und Schatten begonnen. Der Olympia-Dritte Daniel Jasinski wird auch in Tokio um eine Medaille im Diskuswurf kämpfen. Allerdings muss sich der 31-jährige Wattenscheider erheblich steigern, nachdem er sich am Freitag mit nur 63,29 Metern ins Finale plagte. Vor fünf Jahren in Rio hatte er mit 67,05 Meter Bronze gewonnen. „In Rio war es auch knapp, mal guck'n“, sagte Jasinski. In den Endkampf hat es auch der Potsdamer Clemens Prüfer mit 63,18 Metern geschafft. David Wrobel aus Magdeburg verpasste mit 60,38 Metern den Medaillenkampf.