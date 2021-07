Cas hat entschieden : Prothesen-Weitspringer Rehm darf nicht bei Olympia starten

Lausanne Prothesen-Weitspringer Markus Rehm wollte an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen und klagte deshalb vor dem Cas. Doch der Internationale Sportgerichtshof erteilt ihm die Absage.

Der Internationale Sportgerichtshof hat Prothesen-Weitspringer Markus Rehm am Tag der Eröffnungsfeier eine Teilnahme an den Olympischen Spiele in Tokio verwehrt. Damit scheiterte der 32 Jahre alte dreifache Paralympics-Gewinner mit seinem Versuch, bei den Sommerspielen der Nichtbehinderten zu starten. Das teilte Rehms Berateragentur am Freitagabend (MESZ) mit.