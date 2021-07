IOC erlaubt Zeichen : Hockey-Spielführerin Lorenz darf Regenbogen-Binde bei Olympia tragen

Tokio Das IOC lenkt ein! Die deutsche Hockey-Kapitänin Nike Lorenz darf bei den Olympischen Spielen doch während der Partien ihrer Nationalmannschaft eine Regenbogen-Binde am Arm tragen.

Die deutsche Hockey-Spielführerin Nike Lorenz darf ihre Regenbogen-Binde bei Olympia in Tokio auch während der Spiele tragen. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund am Donnerstag mit. Das Internationale Olympische Komitee habe einem entsprechenden Antrag zugestimmt. „Wir freuen uns, dass wir damit einen gemeinsamen Weg gefunden haben, der es dem Hockey-Team ermöglicht, ein gesellschaftspolitisches Statement abzugeben“, wurde DOSB-Präsident Alfons Hörmann in den sozialen Netzwerken zitiert.

Die Kapitänin der deutschen Hockey-Nationalmannschaft darf nun auch bei den Spielen und nicht nur beim Aufwärmen oder nach den Partien „die Regenbogenfarbenbinde als Symbol für sexuelle Diversität tragen“, wie es in dem Tweet des DOSB weiter hieß. Bereits am Sonntag beim Auftaktspiel gegen Großbritannien werde die 24-Jährige mit den Regenbogenfarben am Stutzen auflaufen. Lorenz hatte die bunte Binde seit Monaten und zuletzt auch in einigen Spielen bei der EM getragen.