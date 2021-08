Pferd bockt im Parcours : Drama um Annika Schleu beim Modernen Fünfkampf – Medaille weg

Tokio Ein Reit-Drama hat die deutsche Fünfkämpferin Annika Schleu um alle Medaillenchancen gebracht. Weil das Pferd mehrfach verweigerte, fiel sie von Platz eins auf Rang 31 zurück.

Was war geschehen? Auf dem Rücken des zufällig zugelosten Pferdes kam Schleu überhaupt nicht zurecht. Es verweigerte schon das Anreiten. Schleu wirkte vollkommen aufgelöst, die Tränen standen ihr in den Augen. Sie strahlte pure Verzweiflung aus und schlug immer wieder auf das Pferd ein und beging dadurch den größten Fehler: sie brachte keine Ruhe rein und misshandelte das Pferd dadurch. Im Parcour verweigerte Saint Boy mehrere Hindernisse.

„Es kann keiner besser nachempfinden als ich. Es ist Eins-zu-Eins die Situation, die ich in Rio hatte“, sagte Schöneborn, die 2016 in Brasilien ihre Medaillenchance auf dem Rücken von „Legende" verloren hatte, in der ARD: "Es ist der Worst Case, der jetzt eingetreten ist. Mit allen anderen Punktzahlen hätte sonst was passieren können, hätte man Annika keine Medaille mehr nehmen können. Das ist sehr erschütternd.“

Schleu war am Donnerstag mit 29 Siegen in 35 Fecht-Duellen glänzend in den Wettkampf gestartet. „Das hatte ich in meinem Leben noch nie. Heute hat irgendwie alles gepasst“, hatte sie im Anschluss in der ARD gesagt. Im Bonusfechten am Freitag verlor sie im Tokyo Stadium ihr Duell gegen die Südkoreanerin Kim Sehee. Zuvor hatte sie beim Schwimmen über 200 m Freistil nach 2:16,99 Minuten als 24. angeschlagen, ihre Führung aber behauptet. Dann folgte das Reit-Drama.