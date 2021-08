Fehler-Debakel : Nur Platz neun für deutsche Springreiter

Tokio Im letzten olympischen Pferdesport-Wettbewerb von Tokio kommen die deutschen Springreiter nur auf den vorletzten Rang. Nach den vier Medaillen in der Dressur und in der Vielseitigkeit ist das eine große Enttäuschung.

Startreiter André Thieme mit Chakaria begann sicher, doch der Ritt des 46-Jährigen aus Plau am See wurde zusehends unruhiger. Am drittletzten Sprung fiel die erste Stange, am vorletzten die zweite. Mit acht Strafpunkten ritt Thieme mit der elf Jahre alten Stute aus dem Parcours. „Es fing super an“, sagte Thieme. „Leider haben wir vorher eine Plan gemacht, und bei dem bin ich geblieben - da hätte ich einfach flexibler sein müssen.“ Der zweite Abwurf sei „dann ein Folgefehler“ gewesen. Es tue im leid für „meine Mannschaftskollegen“.