Polen siegt bei Olympia-Premiere : Deutsche Mixed-Staffel nach Start-Wirrwarr im Pech

Tokio Start, kein Start, Protest – und am Ende ein Sturz: Die deutsche Mixed-Staffel über die Stadionrunde hat einen kuriosen Tag mit mächtig Pech beendet. Polen schreibt derweil Olympia-Geschichte.

„Gefühlt hatte Nadine den Stab schon in der Hand. Man kann gerade keine Worte finden“, sagte Schwab in der ARD. Gold holte bei der Olympia-Premiere die Mixed-Staffel aus Polen in 3:09,87 Minuten vor der Dominikanischen Republik (3:10,21) und den USA (3:10,22).