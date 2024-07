Kühler Sieg und warme Gefühle Tokio-Olympiasieger Zverev spaziert in Paris in Runde zwei

Paris · Alexander Zverev macht in Paris dort weiter, wo er bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 aufgehört hat: Der Olympiasieger übersteht sein Auftaktmatch in Roland Garros gegen den Spanier Jaume Munar problemlos und macht den ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung.

28.07.2024 , 22:08 Uhr

35 Bilder Das ist Alexander Zverev 35 Bilder Foto: dpa/Kirsty Wigglesworth

(SID/seka)