Handball-Drama, Tischtennis-Wunder, Bronze im Boxen Die wichtigsten Meldungen am zwölften Olympiatag

Der deutsche Frauen-Vierer ist ohne die unersetzliche Lisa Brennauer bei den Olympischen Spielen in Paris an einer Medaille vorbeigefahren. Drei Jahre nach der Goldfahrt von Tokio in Weltrekordzeit verpassten Franziska Brauße, Lisa Klein, Laura Süßemilch und Mieke Kröger am Mittwoch das kleine Finale um Bronze. Die Uhr stoppte für das deutsche Quartett nach 4:07,908 Minuten. Am Abend verloren Brauße und Co. noch das Duell um den fünften Platz gegen Frankreich.