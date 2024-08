Gold im Springreiten Die wichtigsten Meldungen des elften olympischen Wettkampftags

Die deutschen Fußballerinnen spielen bei den Olympischen Spielen um die Bronzemedaille. Das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch verlor in Lyon das Halbfinale gegen die USA mit 0:1 (0:0, 0:0) nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer für den Rekord-Weltmeister erzielte Sophia Smith in der 95. Minute. Bereits in der Vorrunde hatte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes mit 1:4 gegen die USA verloren. Im Spiel um Platz drei am Freitag erneut in Lyon ist entweder Weltmeister Spanien oder Brasilien der Kontrahent. Die deutsche Mannschaft hatte bereits 2000 in Sydney, 2004 in Athen und 2008 in Peking jeweils die Bronzemedaille gewonnen.