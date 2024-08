Gold-Hoffnung beim Weitsprung Nervenstarke Mihambo macht es in der Quali „ein bisschen zu spannend“

Nach zwei ungültigen Versuchen sprang die Olympiasiegerin am Dienstagvormittag in der Qualifikation 6,86 m und nutzte so ihre letzte Chance, um noch ins Finale am Donnerstag (20.00 Uhr/ARD und Eurosport) einzuziehen. Und nicht nur das: Mit dem Rücken zur Wand sendete sie auch ein Zeichen an die Konkurrenz. Ihr dritter Versuch war schließlich nur ein Sicherheitssprung. Mihambo „verschenkte“ am Brett 30,9 Zentimeter - „brutto“ flog sie also weit über die Sieben-Meter-Marke, die sie für ihr zweites olympisches Gold wohl wieder übertreffen muss.