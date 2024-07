Nah dran an weiteren Olympia-Medaillen Schwimmer schreiben bislang die positiven Geschichten

Die 23-jährige Berlinerin Köhler, die sich mit ihrem WM-Triumph im Februar in Katar ins Rampenlicht katapultiert hatte, weinte nach ihrem ersten Olympiafinale bittere Tränen. „Der Vierte ist immer der erste Verlierer, das ist ein bisschen scheiße“, sagte Köhler am ZDF-Mikrofon. Bei Zhang war vor Olympia in Tokio ein verbotenes Herzmittel festgestellt worden, es gab aber keine Sperre, weil angeblich verunreinigte Speisen in einem Hotel der Grund waren. „Solche Geschichten haben einen miesen Beigeschmack“, sagte Köhler später: „Ich hoffe, dass da noch mal was kommt, dass es da Aufklärung geben wird. Ich stehe für sauberen Sport und für Gerechtigkeit. Erstmal gehört die Medaille ihr.“