Sensation im letzten Versuch Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye gewinnt überraschend Olympia-Gold

Doch Ogunleye, deren Vater aus Nigeria stammt, kämpfte sich zurück. Auch unschöne Rassismus-Erfahrungen hielten sie nicht auf, ihr tiefer Glaube half Ogunleye durch die schwere Zeit. „Gottes Liebe hat mich verändert“, sagte sie einmal dem SWR: „Er ist eine wichtige Stütze in meinem Leben. Egal, was passiert, Gott hat mein Leben in der Hand. Das nimmt mir komplett den Druck. Ich empfinde eine unbändige Freude, meinen Sport ausüben zu dürfen.“ Und nun konnte Ogunleye sogar über Olympia-Gold jubeln.