Sieg bei Olympia gegen Osaka Grandiose Kerber überrascht und vertagt ihr Karriereende

Doch Kerber fand schnell die geeigneten Mittel, biss sich an Osaka fest, feuerte sich mit einem herzhaften „Komm jetzt!“ an - und gewann nach 39 Minuten Durchgang eins. Im zweiten Durchgang hielt Kerber ihre Gegnerin konzentriert in Schach, der Einbruch kam nicht - stattdessen war nach nur 1:09 Stunden die doch dicke Überraschung perfekt.