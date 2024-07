ARD-Kommentator reagiert auf Kritik Warum Tom Bartels eine dreifache Olympiasiegerin nicht erkannt hat

Bartels ist vor allem auch durch seine Einsätze bei großen Fußball-Finals bekannt. Er war bereits als Reporter des EM-Endspiels 2008 am Mikrofon. 2014 kommentierte er den deutschen WM-Triumph in Brasilien, 2022 das WM-Finale in Katar und vor knapp zwei Wochen auch das EM-Endspiel.