Bahnrad, Leichtathletik, Basketball Die deutschen Medaillenchancen in der Olympia-Schlusswoche

Dienstag, 6. August

Basketball, Männer

Nach dem Gala-Auftritt gegen Frankreich wollen sich Dennis Schröder und Co. jetzt mit olympischem Edelmetall belohnen. Ins Viertelfinale am Dienstag (11.00 Uhr) gegen Griechenland mit NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo geht Deutschland nach den starken Vorrunden-Vorstellungen als Favorit, ein Traumfinale gegen die USA ist absolut in Reichweite.