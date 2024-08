Hockey-Herren greifen nach Olympia-Gold „Ich glaube, die Holländer haben richtig Angst vor uns“

Silber hat das Team schon sicher, doch das reicht nicht. „Gold zu holen, ist und bleibt das Ziel“, sagte Bundestrainer André Henning, ergänzte aber auch: „Es tut gut, dass wir mit ein bisschen mehr Gepäck nach Hause fahren und schon mal was in der Hand haben.“ Das war bei den vergangenen Sommerspielen nämlich nicht so. In Tokio hatte es vor drei Jahren nur zum enttäuschenden vierten Platz gereicht.