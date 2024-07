Mit dem Luftgewehr, im Wasser, auf der Matte Wer holt bei Olympia in Paris die erste deutsche Medaille?

Vor drei Jahren gab es in dieser Disziplin Bronze, damals die erste deutsche Medaille in Tokio. Lena Hentschel ist wieder am Start, diesmal aber nicht mit der langjährigen Erfolgsgarantin Tina Punzel, sondern mit Jette Müller. In der Zeit nach Punzel und dem ebenfalls zurückgetretenen Rekordeuropameister Patrick Hausding hat das deutsche Wassersprungteam wohl nur in den Synchronfinals - allerdings eher geringe - Chancen aufs Podest.