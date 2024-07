Trotz Rot für Knorr Handballer besiegen Angstgegner Schweden zum Olympia-Auftakt

Die Szene der ersten Halbzeit lieferte aber Knorr. Zwei Treffer standen bereits auf seinem Konto, ehe er Albin Lagergren bei einer Abwehraktion mit der Hand unglücklich im Gesicht erwischte. „Das ist bitter, klar, er trifft ihn im Gesicht, aber so eine Situation kommt in einem Spiel dauernd vor“, urteilte 2007-Weltmeister Pascal Hens am Eurosport-Mikrofon.