Sechste Goldmedaille bei Olympia Glitzernder Superstar Simone Biles turnt zu Mehrkampfgold

Die Biles-Festspiele von Paris dürften damit noch nicht vorbei sein. Die amerikanische Nationalheldin, die 2021 in Tokio wegen mentaler Probleme ausgestiegen war und keine Einzelwettkämpfe bestritten hatte, könnte sich in den kommenden Tagen zur erfolgreichsten Sportlerin dieser Sommerspiele krönen. In den Einzel-Finals Sprung, Boden und Schwebebalken winken der nur 1,42 Meter großen Athletin in der französischen Hauptstadt schließlich drei weitere (Gold-)Medaillen.