„Minenfeld“ und „Kulturkrieg“ Genderdebatte um Boxerin Khelif überlagert Olympia

Das IOC hat auch seinen Sonderweg für das Boxen in diese ausweglose Lage manövriert. Die IBA ist nach zahlreichen Skandalen nicht mehr Teil der olympischen Familie, der neue Boxverband World Boxing besitzt nicht genügend Rückhalt, um eine einflussreiche Rolle in der Sportwelt zu spielen. Also organisiert das IOC in Paris bereits zum zweiten Mal die Boxwettkämpfe selbst, wirklich vorbereitet auf eine solch verfahrene Situation wirken die Herren der Ringe nicht.