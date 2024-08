Niederländer provoziert nach Hockey-Finale Warum der Sport von solchen Emotionen lebt

Deutschland gegen die Niederlande: In der Vergangenheit hat dieses Duell oft Kontroversen provoziert. Man erinnere sich nur an Ronald Koeman, der bei der Fußball-Europameisterschaft 1988 andeutete, sich mit dem Trikot von Olaf Thon den Po abzuwischen; oder Frank Rijkaard, der bei der Weltmeisterschaft 1990 Rudi Völler in die Lockenpracht spuckte – um zwei populäre Beispiele aus dem Fußball zu nennen.