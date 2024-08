Werth sichert sich Silber Dressurreiterin von Bredow-Werndl holt auch Gold im Einzel

Von Bredow-Werndl sorgte damit für das fünfte deutsche Gold bei den Sommerspielen 2024. Davon kommen allein drei aus dem Pferdesport. Erst am Samstag hatten von Bredow-Werndl und Werth zusammen mit Frederic Wandres im Sattel von Bluetooth Gold in der Mannschaft gewonnen. Dazu hatte Vielseitigkeitsreiter Michael Jung zuvor Gold in der Einzel-Konkurrenz geholt.