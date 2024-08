Wolff überragt im Tor Deutsche Handballer stehen nach Sieg über Spanien im Olympia-Finale

Vor rund 20.000 Fans in Lille war erneut Überflieger Renars Uscins mit sechs Toren bester Werfer für Schwarz-Rot-Gold. Schon in der Vorrunde hatte sich das DHB-Team gegen die Südeuropäer in einem Handball-Krimi mit 33:31 durchgesetzt. Für die Iberer war es in ihrem fünften olympischen Halbfinale die fünfte Niederlage.