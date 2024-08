Drama-Sieg und überragender Späth Deutsche Handballer schlagen Spanien und stehen im Olympia-Viertelfinale

In doppelter Unterzahl geriet Deutschland nach langer Zeit wieder in Rückstand (23:24). Spaniens Aleix Gomez bestrafte das fehlerhafte Spiel der DHB-Männer und trumpfte in dieser Phase groß auf. Späth verhinderte mit glänzenden Paraden, dass die Spanier davonziehen konnte. Deutschland drehte wieder auf und ging in Führung, die bis zum Schluss Bestand hatte.