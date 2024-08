Mit Neugebauer und Ansah So lief der Tag in der olympischen Leichtathletik aus deutscher Sicht

Der EM-Dritte Oleg Zernikel und der ehemalige Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre haben das olympische Finale im Stabhochsprung erreicht. Das deutsche Duo überflog in der Qualifikation am Samstag jeweils 5,75 m und sicherte sich damit neben dem schwedischen Überflieger und Weltrekordler Armand Duplantis einen Platz für die Entscheidung am Montag (19.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Paris.