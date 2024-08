Halbfinale vor besonderer Kulisse Boxer Tiafack hat Olympia-Bronze sicher – und will mehr

Tiafack ist der erste deutsche Medaillengewinner im Boxen seit Artem Harutiunian 2016 in Rio (Bronze). Doch er will eine „noch schönere Medaille“, das hatte er schon vor dem Viertelfinale im Gespräch mit dem SID angekündigt. Dazu erhält er in der Klasse bis 92 kg am späten Mittwochabend die Chance. Im Halbfinale geht es für den Sportsoldaten, der nach Olympia zu den Profis wechseln wird, am Mittwoch (22.02 Uhr) gegen Tokio-Olympiasieger Bachodir Jalolow (Usbekistan), der als Top-Favorit gilt.