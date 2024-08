Olympia-Schlussspurt in Paris Bei diesen Sportarten gibt es noch Chancen auf deutsche Medaillen

Im Superschwergewicht steht der deutsche Boxer Nelvie Tiafack im Halbfinale dem Olympiasieger der Spiele in Tokio, Bachodir Jalolow, gegenüber. Da es kein kleines Finale gibt, hat Tiafack die Bronzemedaille schon in der Tasche und erringt damit die erste deutsche Medaille seit der Einführung der Gewichtsklasse im Jahr 1982. Im Viertelfinale siegte Tiafack über den Italiener Diego Lenzi. In allen drei Runden überzeugte Tiafack vier von fünf Kampfrichtern für sich und zog so souverän ins Halbfinale ein.