Letzter Test vor Olympia US-Basketballerinnen zu stark für Deutschland

Die Kanadierin Thomaidis stellte Sabally im letzten Test direkt in ihre Startformation, genau wir deren jüngere Schwester Nyara und Leonie Fiebich, die ebenfalls in den USA spielen (beide New York Liberty). Größtmögliche WNBA-Erfahrung gegen die starken Amerikanerinnen im ersten Duell der Länderspielgeschichte, doch der Start missglückte vor den 8700 Zuschauerinnen und Zuschauern.