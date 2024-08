Ende einer Tischtennis-Ära Bolls internationale Karriere endet in Paris ohne Medaille

Boll hatte die deutsche Basketball-Legende bei deren letzter Saison in Dallas besucht, war auch bei seiner Aufnahme in die Ruhmeshalle im August 2023 vor Ort. Bei der WM 2021 in Houston saß Nowitzki bereits im Auto, um Bolls Spiel gegen Wang Yang zu verfolgen, das jedoch wegen eines positiven Corona-Tests ausfiel. So drehte Nowitzki unverrichteter Dinge wieder um.