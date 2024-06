Sportgymnastin mit Problemen Daschas Dilemma: Änderungen sorgen vor Olympia für Unsicherheit

Auslöser für die ungeplanten Anpassungen in ihren Programmen waren Hinweise der Kampfrichter nach den Europameisterschaften in Budapest am letzten Mai-Wochenende. „Es ist ein immerwährender Prozess, dass wir jedes Mal versuchen. zu gucken, also nach jedem Wettkampf, was wird gezählt, was funktioniert, was funktioniert nicht, was müssen wir noch deutlicher machen. Deswegen werden immer kleinere Anpassungen gemacht“, sagte Teamchefin Isabell Sawade beschwichtigend. „Wir sind immer noch im grünen Bereich.“