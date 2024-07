Schwimm-Bundestrainer frustriert Berkhahn erwartet Proteste wegen Chinas Doping-Affäre

Schwimm-Bundestrainer Bernd Berkhahn erwartet im Zuge des Freispruchs in der Doping-Affäre von 23 chinesischen Schwimmern vor den Olympischen Spielen in Tokio auch bei den anstehenden Spielen in Paris Reaktionen. „Wir wissen alle, dass dies sicher einen Schatten auf die Spiele wirft. Es wird auch wieder Proteste in der Schwimmhalle geben. Es ist nun mal ein selbstgemachtes Problem von den Verbänden und Funktionären. Da spielt so viel Politik hinein, die wir als Sportler oder Trainer nicht beeinflussen können“, sagte Berkhahn in einem Pressegespräch.