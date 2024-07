Nach Kreuzband-Verletzung Minge ersetzt Oberdorf im Olympia-Aufgebot

Am Sonntag fliegt die DFB-Auswahl von Frankfurt nach Marseille, wo am 25. Juli (19 Uhr), einen Tag vor der Eröffnungsfeier in Paris, das erste Gruppenspiel gegen den WM-Vierten Australien ansteht. Am 28. Juli (21 Uhr) geht es ebenfalls in Marseille gegen Rekordolympiasieger USA weiter, der Gruppenabschluss findet am 31. Juli (19 Uhr) gegen Sambia in Saint-Etienne statt.