Nach großem Kampf Kerbers Reise geht weiter ins Achtelfinale

„Ich will alles auf dem Platz lassen, so wie ich es immer getan habe. Das hat mich immer ausgezeichnet, so will ich weiter machen, bis es zuende ist“, hatte Kerber, die am Tag vor der Pariser Eröffnungsfeier ihren Abschied mit dem Ende der Spiele verkündet hatte, gesagt. Zuende soll es auch im Achtelfinale nicht sein, dann geht es gegen die frühere US-Open-Finalisten Leylah Fernandez (Kanada/Nr. 16).