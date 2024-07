Rückenwind für Olympia DFB-Frauen vor Testspiel in Island

Die Abläufe sollen helfen, eine der wenigen Baustellen der zuletzt erfolgreichen Länderspiele zu beheben: die Anfangsphase. In den letzten vier Spielen hatte das Team vier frühe Gegentore in den ersten 20 Minuten kassiert. Damit die DFB-Frauen in Reykjavik nicht noch einmal von Gegenwind überrascht werden, erwartet Hrubesch also „100 Prozent“ - von der ersten Minute an.