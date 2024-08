Geld ist nicht alles Deutschland muss sich für mehr Olympiamedaillen verändern

Die olympische Fackel ist noch nicht erloschen, da ziehen die Verantwortlichen im deutschen Spitzensport schon ihre Bilanz der Leistungen von Paris. Durchwachsen, laute das Urteil, zu oft Platz vier statt Bronze, man sei mit anderen Zielen vor zwei Wochen gestartet. Und tatsächlich: Es gab wieder weniger Medaillen als bei den Spielen zuvor, der Negativtrend seit der Wiedervereinigung hält an. Was also tun, um die Entwicklung in vier Jahren in Los Angeles umzukehren?