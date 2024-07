Entscheidung wohl gefallen Ist er der männliche deutsche Fahnenträger?

Bei den Frauen standen Fußballerin Alexandra Popp, Judoka Anna-Maria Wagner und Reiterin Jessica von Bredow-Werndl zur Wahl. Offiziell will der Deutsche Olympische Sportbund bei einer Pressekonferenz am Mittwoch die deutschen Fahnenträger für die Eröffnungsfeier am Freitag auf der Seine präsentieren.