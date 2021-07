Moster bittet um Entschuldigung : Rassismus-Eklat um deutschen Radsportdirektor beim Einzelzeitfahren

Update Tokio Der Sportdirektor des Bundes Deutscher Radfahrer hat beim Einzelzeitfahren bei den Olympischen Spiele in Tokio für einen Rassismus-Eklat gesorgt, als er Nikias Arndt motivieren wollte.

Beim Einzelzeitfahren der Männer kam es am Mittwoch zu einem Rassismus-Eklat durch den deutschen Leistungssportdirektor des Bund Deutscher Radfahrer. Patrick Moster schrie Nikias Arndt bei seinem Rennen an und fiel dabei äußerst negativ auf.

Moster bat nach dem Rennen um Entschuldigung. „Ich stand in der Verpflegung und habe Nikias Arndt angefeuert. Im Eifer des Gefechts und mit der Gesamtbelastung, die wir momentan hier haben, habe ich mich in der Wortwahl vergriffen. Es tut mir unendlich leid, ich kann nur aufrichtig um Entschuldigung bitten. Ich wollte niemanden diskreditieren“, sagte Moster am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.