3:2 in Unterzahl : Kuntz-Team holt Zittersieg gegen Saudi-Arabien

3:2 in Unterzahl

Yokohama Pflicht erfüllt, aber erneut enttäuscht: Die deutschen Fußballer haben sich mit einem mühevollen Sieg gegen Saudi-Arabien im Kampf um die erhoffte Olympia-Medaille zurückgemeldet.

Pflicht erfüllt, aber erneut enttäuscht: Die deutschen Fußballer haben sich mit einem mühevollen Sieg gegen Saudi-Arabien im Kampf um die erhoffte Olympia-Medaille zurückgemeldet. Die vor allem defensiv schwache Auswahl von DFB-Trainer Stefan Kuntz erkämpfte gegen Außenseiter Saudi-Arabien in Unterzahl noch ein 3:2 (2:1), braucht zum Erreichen der K.o.-Runde aber einen weiteren Sieg.

Felix Uduokhai (75.) sorgte in einer hektischen Schlussphase für den schmeichelhaften Erfolg. Zuvor hatten Nadiem Amiri (11.) und Ragnar Ache (43.) drei Tage nach dem 2:4 gegen Brasilien ihr jeweils zweites Turniertor erzielt. Besonders die nicht eingespielte Abwehr erwies sich in Yokohama als anfällig, Sami Al-Naji (30./50.) durfte zweimal ausgleichen. Zu allem Überfluss sah Amos Pieper (67.) noch die Rote Karte wegen einer Notbremse.

Im letzten Gruppenspiel am Mittwoch gegen die Elfenbeinküste braucht der Olympia-Zweite von 2016 nun einen weiteren Sieg, um sicher die K.o.-Runde zu erreichen. Die Ivorer hatten Topfavorit Brasilien zuvor ein 0:0 abgetrotzt.

Ache und Löwen rückten in die Startelf, weil Kuntz die mit einer Gelben Karte vorbelasteten Anton Stach und Jordan Torunarigha mit Blick auf das letzte Spiel schonen wollte - und musste. Nach der Sperre für Kapitän Maximilian Arnold standen dem DFB-Coach schon gegen die Saudis nur noch 14 Feldspieler zur Verfügung, das Wechselkontingent konnte Kuntz somit nicht voll nutzen.

Deutsche Fußballer zittern sich gegen Saudi-Arabien in Unterzahl zum Sieg

Olympia-Liveblog : Deutsche Fußballer zittern sich gegen Saudi-Arabien in Unterzahl zum Sieg

Das sind die Höhepunkte am Sonntag in Tokio

Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Höhepunkte am Sonntag in Tokio

Der erst kurzfristig für den Olympia-Kader nachnominierte Ache beruhigte die Nerven aber zunächst wieder. Pieper, einer von drei U21-Europameistern in der Startelf, spielte einen perfekten Pass auf den Stürmer, der im Nachsetzen erfolgreich war. Al-Naji gelang kurz nach der Pause der erneute Ausgleich. Nachdem Pieper den zweiten deutschen Platzverweis des Turniers sah, wurde es noch einmal hektisch, Uduokhai erzielte per Kopf das 3:2. Die Führung wackelte bis in die Nachspielzeit.