Überraschende Szene : Olympia-Fußballer Max Kruse macht Heiratsantrag live im TV

Yokohama Gerade erst hatte die DFB-Auswahl das wilde Spiel gegen Saudi-Arabien mit 3:2 gewonnen, da setzte Stürmer Max Kruse die emotionale Achterbahnfahrt nach Abpfiff einfach fort. Vor laufender Kamera hielt er um die Hand seiner Freundin an. Die rührende Szene im Video.

Fußballer Max Kruse hat nach dem Sieg der deutschen Olympia-Auswahl gegen Saudi-Arabien mit einem Heiratsantrag an seine Freundin Dilara vor laufender TV-Kamera überrascht. Der 33 Jahre alte Kapitän montierte im ARD-Interview am Sonntag in Yokohama erst das Mikrofon vom Ständer, zeigte ein T-Shirt mit Aufschrift - und kniete dann nieder. „Wir sind ja schon ein paar Monate zusammen, fast ein Jahr. Falls du das lesen kannst, frage ich dich, ob du meine Frau werden willst“, sagte Kruse breit lächelnd.