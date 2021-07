Pleiten-Hattrick : Deutsche Beach-Teams enttäuschen zum Olympia-Auftakt

Tokio Dreimal gespielt, dreimal 1:2 verloren: Die deutschen Beachvolleyball-Teams sind mit bitteren Niederlagen in die Olympischen Spiele gestartet. Woran hat es gelegen?

Drei Spiele, drei Niederlagen: Die deutschen Beachvolleyball-Teams sind mit einem bitteren Hattrick in die olympischen Wettbewerbe gestartet. Nach den beiden Frauen-Duos setzten am Sonntag auch die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler ihren Auftakt in den Sand. Trotz Satzführung und einer starken Leistung verloren die Hamburger gegen die italienischen Silbermedaillengewinner von Rio 2016, Paolo Nicolai und Daniele Lupo, hauchdünn mit 1:2 (21:19, 19:21, 13:15).