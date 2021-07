Mit Geduld und neuem Anlauf : So will Malaika Mihambo bei den Olympischen Spielen nach Gold greifen

Düsseldorf Nach Gold bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft greift die Weitspringerin Malaika Mihambo auch bei den Olympischen Spielen nach Edelmetall. Die Vorbereitung lief allerdings etwas holprig ab.

Sie hatte gerade ihren größten Karriere-Erfolg gefeiert: Gold im Weitsprung bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2019 in Doha. Malaika Mihambo katapultierte sich mit einem fulminanten Sprung auf 7.30 Meter in die Geschichtsbücher und hätte diesen Erfolg medial voll ausschlachten können. Ähnlich wie es Niklas Kaul getan hat, der in Doha überraschend Weltmeister im Zehnkampf wurde. Er nutzte diese plötzliche Bekanntheit in Deutschland und nahm viele TV-Termine wahr, um sich zu zeigen und die Leichtathletik bekannter zu machen. Mihambo hatte andere Dinge vor: Während die deutsche Mannschaft geschlossen aus Doha nach Frankfurt zurückflog, stand die inzwischen 27-Jährige mit einem großen Rucksack an einem anderen Flughafen-Gate. Es ging nach Thailand – zum Herumreisen und Eindrücke sammeln.

Schon vor der WM 2019 war sie allein mit einem Rucksack durch Indien gereist. „Dieser Schritt hat mich Überwindung gekostet – aber ich wachse gern an solchen Aufgaben, die ich mir selbst stelle“, sagte sie einmal. Das spiegelt ganz gut wider, wie Mihambo drauf ist. Denn Stillstand bedeutet für sie Rückschritt. Neue Dinge erleben bedeutet hingegen, neue Reize zu setzen. Nur so könne sie erfolgreich sein und bleiben.

Das hat wohl auch etwas mit ihrer Vergangenheit zu tun, in der sie immer wieder von Verletzungsproblemen geplagt war. Jahrelang lief kaum etwas zusammen – inzwischen ist sie eine der großen Hoffnungen für den deutschen olympischen Sportbund bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Dabei war das Jahr 2020 eher durchwachsen für Mihambo – weil sie wieder neue Reize setzen wollte. Aufgrund der Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr hat sie zusammen mit ihren Trainern beschlossen, den Anlauf zu verkürzen. Weniger Schritte für geringere Verletzungsgefahr. Das ging zwar im Jahr 2020 auf, doch die Rückkehr zum alten Anlauf im Olympia-Jahr gelang ihr nicht so leicht. Lange war kein Sieben-Meter-Sprung mehr dabei, den man inzwischen von ihr in nahezu jedem Wettkampf erwartet. In Stockholm beim Diamond-League-Meeting gelang es dann endlich. „Was ich mitnehmen kann von dem Wettkampf ist, dass der Anlauf immer konstanter wird und passt“, sagte sie daraufhin, wenngleich Mihambo mit ihren Sprüngen immer noch nicht gänzlich zufrieden war.

Mit Hinblick auf die Olympischen Spiele wähnt sie sich aber auf dem richtigen Weg, wenngleich sie dort als Gejagte besonderen Druck verspüren dürfte. „Die Konkurrenz ist auf jeden Fall stärker als in den Vorjahren, was nicht verwunderlich ist, da es in der olympischen Saison oft sehr viele gute Leistungen gibt“, erklärte Mihambo kürzlich. „Die Europäerinnen haben sich noch nicht so gezeigt. Ich denke, dass da auch noch einige sieben Meter springen werden. Von daher wird es dieses Jahr ein hart umkämpftes Feld und spannend werden.“

Für Mihambo aber kein Grund zu Sorge. Sie selbst wollte sich ohnehin auf einem Wettkampfniveau stabilisieren, mit dem sie regelmäßig 7,10 Meter oder gar 7,20 Meter springen kann. 2016 in Rio de Janeiro verpasste sie noch mit dem vierten Rang olympisches Edelmetall. In diesem Jahr soll es in Tokio dann mit der Medaille klappen – auch aufgrund der erhofften Stabilität in den Sprüngen.

Dafür hat sie sogar ihr Ziel, auch im Sprint an den Start zu gehen, aufgegeben. Dies würde mit dem Weitsprung kollidieren, auch ein Einsatz in der Staffel ist nicht geplant. Dabei ist sie über die 100 Meter durchaus eine der schnellsten Frauen Deutschlands.